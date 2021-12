Duplican multas para "disuadir" a infractores

A partir del primero de enero del 2022, las multas de tránsito catalogadas como "graves" en la capital potosina subirán el doble de lo que cuestan este 2021, debido a que así lo estipularon las autoridades del cabildo de San Luis Potosí en la Ley de Ingresos del municipio, misma que fue aprobada por mayoría por el Congreso local.

Acorde con lo presentado en la recién aprobada Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2022, la multa que incrementará su precio durante el próximo año es la de manejar en estado de ebriedad, pues pasó de 120 UMAS, equivalente a 10 mil 754 pesos, a 240 UMAS, lo que representa 21 mil 508; tenido como referencia el costo de 89.62 pesos por UMA.

Las siguientes multas con mayor aumento son las que se generan por manejar con aliento alcohólico al pasar de 30 UMAS, dos mil 688.6 a 60 UMAS, equivalente a cinco mil 377 pesos; abandono de víctimas por hecho de tránsito aumentó de 51 UMAS a 100 UMAS, es decir, de 4 mil 570 a ocho mil 962 pesos.

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que estos aumentos no buscan recaudar mayor ingreso al Municipio, si no de carácter disuasivo, es decir, que debido a la cantidad de dinero que se debe de pagar la gente no caiga en dichas faltas.