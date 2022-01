Durante la cuarta ola se infectarán de covid 63 millones de personas: Andreu Comas

A casi dos años de que se identificara el primer caso de Covid-19 en México, columnistas en compañía del epidemiólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Andreu Comas, se cuestionaron sobre si la reciente ola de contagios representa el último "coletazo" de la pandemia en el país como han referido algunos expertos.

Sobre esto, el experto invitado en Con los de Casa, comentó a Maite Azuela, Héctor de Mauleón y Juan Pablo Becerra-Acosta, que el país se encuentra lejos de estar en la última ola de coronavirus si el gobierno no adopta las medidas adecuadas, en políticas y comunicación, para que la sociedad vislumbre el riesgo de la variante ómicron.

"En el mejor de los panoramas, y si se cumplen los pronósticos, en este país se va a infectar durante esta cuarta ola, (en) números redondos, 63 millones de mexicanos. Esto nos va a implicar que en el próximo mes y medio unas 600 mil personas van a requerir hospitalización", advirtió Comas.

Información que complementó Juan Pablo Becerra-Acosta, pues, al citar cifras oficiales señaló que, respecto a la semana pasada, se ha registrado un incremento de 118% en muertes por Covid-19 en todo el país, en tanto que en la Ciudad de México ha habido un aumento del 231% de hospitalizados desde el 14 de diciembre.

Por su parte, Maite Azuela cuestionó al epidemiólogo sobre el comportamiento de la pandemia ahora con la nueva variante, pues, a diferencia de las primeras olas, dijo, ahora se han presentado más casos en menores de edad e incluso secuelas de Covid largo.

Al respecto, Andreu Comas apuntó que se estima que entre siete y 13 millones de mexicanos presenten Covid largo, es decir, secuelas derivadas de la enfermedad, las cuales pueden ir desde fatiga física, inflamación del corazón, depresión y déficit de atención, entre otras condiciones.

En este escenario y ante un gobierno que insta a usar VapoRub y que asegura que la variante ómicron es una pequeña gripa y que no pasa nada, Héctor de Mauleón pidió al experto un consejo acerca de lo que la población tiene que hacer para atender el crecimiento de Covid en el país.

"Hoy necesitamos que la sociedad levante la mano, levante la voz porque si la sociedad no exigimos buenas estrategias y cambio de timón y de timonel, nos va a seguir yendo peor (...) tenemos que exigir controles de entrada al país, tenemos que exigir una buena vacunación, tenemos que exigir rastreo (de contagios)", alentó.