Durante su visita a SLP, Xóchitl Gálvez le pide a AMLO que la respete

En su visita a la capital potosina, Martha Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora de la República del Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció a favor de competir en la contienda electoral del 2024 en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante morenista.

Gálvez Ruiz dijo que su objetivo inicial era obtener la candidatura a la capital del país, sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador la "puso" en la agenda nacional al impedirle acceder al Palacio Nacional para ejercer su derecho de réplica respecto a una declaración sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En conferencia de prensa organizada por el Consejo Empresarial Potosino, manifestó que San Luis Potosí es el primer estado que visita después de haberse registrado como aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México y donde no existen recursos de por medio, pues en los eventos que sostendrá este día los empresarios y organizaciones son quienes cubren los gastos.

La congresista federal dijo que independientemente de que haya diferencias internas en los partidos políticos del Frente Amplio por México, los exhortará a la unión por el mismo proyecto nacional.

Criticó que las continuas menciones de López Obrador en su contra son machistas, al no reconocer que una mujer tiene capacidad por sí misma para llegar a un cargo presidencial.

"Decirle al presidente que me respete (...) no está agradable. Creo que el que está más espantado es mi marido (...) yo digo que estaría bien, me gusta, está interesante; las dos fuimos jefas delegacionales al mismo tiempo (Sheinbaum y Gálvez, nos conocemos y nos respetamos", expuso.

Durante la plática con la prensa, se mostró cordial con el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos -con quien sostuvo un encuentro privado esta mañana- y el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, pues sentenció que no acudió a San Luis Potosí para pelearse con nadie.

Recalcó que su asistencia a territorio potosino no fue para defender a los panistas, priistas o del Verde, porque existen "hampones por todos lados", esto, luego de comentar acerca de la colusión de las policías con el crimen organizado.

Reconoció que el caso de su hermana Jaqueline Malinali, presa por secuestro desde hace 11 años, podría ser utilizado por el oficialismo para golpearla, sin embargo, dijo que el juzgado a cargo del expediente determinará si es culpable o no.

"Pero yo no soy el juez. Lo único que digo: ¿Qué culpa tengo yo? ¿De qué soy responsable yo? De haber nacido en una familia desintegrada, de haber nacido en una familia violenta, con alcoholismo, con pobreza", remató.