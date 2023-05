E. Pérez: crece el espectro etario en desapariciones

A diferencia de años anteriores cuando la desaparición de personas se concentraba en grupos etarios de 15 a 29 años de edad, en la actualidad los rangos son más amplios, pues hay de 12 a 45 años, advirtió Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C.

Después de acudir a la manifestación para exigir la localización de sus hijos e hijas, reportó que, en el caso de mujeres desaparecidas, sus cadáveres han sido localizados calcinados, desmembrados y con huellas de violencia.

Pérez Rodríguez dijo que, si antes el narcotráfico reclutaba a las adolescencias y las juventudes para usarlos como “carne de cañón”, ahora se presume que grupos criminales raptan a jóvenes, pertenecientes a otras organizaciones antagónicas.

“Tenemos casos de 2009. Aunque en las fosas comunes hay no identificados desde el 2006, mis compañeras de la Zona Media sufrieron un atentado; balearon la camioneta donde iban con 21 percusiones. Gracias a Dios que la protegió, o sea, no sé cómo se salvaron. No hemos recibido amenazas directas, pero eso es una amenaza a todas”, relató.