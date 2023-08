Ebrard promete solución a la crisis del agua en SLP

Casi una hora después de lo anunciado, el aspirante a candidato presidencial por Morena, Marcelo Ebrard Casaubón, arribó a la Caja del Agua, en donde dio un posicionamiento sobre la crisis hídrica que atraviesa la zona metropolitana de la capital potosina, pues aseguró no era correcto visitar la entidad potosina y no abordar dicho tema.

"El problema ustedes lo viven, pero tiene solución, implementaremos medidas para resolverlo porque tiene solución, pero tenemos que trabajar juntas y juntos y, quiero hacer el compromiso con ustedes de que a partir de esta fecha cuenten conmigo para resolver este problema", expresó ante un grupo de alrededor de 300 personas.

Agregó que acude a San Luis Potosí a solicitar que se le dé la oportunidad de trabajar, "pero hay que hablar las cosas como son, de los problemas que nos aquejan. Ayer presenté un plan de salud, hablé de la importancia de la salud en el país, de tener un acceso de todas y de todos a los sistemas de salud, de que tengamos medicamentos, vacunas".

Expuso que en muchas ciudades del país hay problemas de abasto de agua, "tenemos el problema en la Ciudad de México porque no tiene mucha agua, se tira mucha agua y tratamos poca agua, llegan las lluvias y se va el agua; ahorita estamos haciendo en Ecatepec instalaciones para que las escuelas puedan captar el agua de lluvia y no van a necesitar agua entre ocho a nueve meses al año, igual en las casas y tenemos que hacerlo aquí, podemos empezar a trabajarlo aquí si ustedes así me lo permiten porque esto necesita una solución pronta y expedita".

Luego de su posicionamiento realizó un recorrido por la Calzada de Guadalupe rumbo al Centro de las Artes, en el cual fue acompañado por simpatizantes de Morena, pero también del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes llegaron en autobuses que se estacionaron en calles aledañas a la Caja de Agua; posteriormente fueron movilizados en taxis.

Los simpatizantes del PVEM, llevaban playeras y cartulinas verdes con consignas y el logotipo alusivo al apodo con el cual es conocido el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.