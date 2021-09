Echarán de Abastos a ambulantes mayoristas

En esta semana el Consejo de Regulación del Centro de Abastos "limpiará" de las calles a ambulantes al mayoreo porque son personas de otros estados que no pagan impuestos, ni servicios y no es justo que permanezcan en el lugar pues son una competencia desleal, señaló Pablo Martínez, el nuevo dirigente del mercado.

Informó que colocarán mantas en las que se prohibirá la entrada a vendedores informales.

Expresó que el Mercado de Abastos es privado y "no tienen que venir a vender, entonces haremos una limpia completa y si los ambulantes quieren rentar bodega, que se pongan a la altura y si no quieren pues que se vayan".

Martínez dijo que se hizo un Mercado de las Verduras y de ahí los corrieron y que ahora quieren estar en el Centro de Abastos, "pero no los queremos aquí porque es una competencia desleal, no es justo porque no pagan servicios, impuestos, ni chalanes, entre otras cosas".

También mencionó que ya se realizó una junta en la que todos los bodegueros están de acuerdo en que no haya vendedores ambulantes al mayoreo en Abastos.

"Llegan en sus camionetas vendiendo jitomate, verdura, fruta, abordan a nuestros clientes y les venden, entonces no sabemos de dónde vengan, así que el Sector Salud deberá ponerse vivo sobre cómo se están viviendo las cosas con la pandemia", resaltó.

El comerciante explicó que el Sector Salud puede ir a su bodega y decirle que su producto está mal, le checan la bodega desde Protección Civil y bomberos "y de los ambulantes no sabemos de dónde vienen, si sus mercancías son robadas, dónde las sembraron, en fin no les tenemos ninguna confianza".