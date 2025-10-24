Edil de Ahualulco critica ausencia de diputados en capacitación

El alcalde de Ahualulco, Federico Monsiváis, criticó la ausencia de las y los diputados del Congreso del Estado durante el curso de capacitación para ayuntamientos sobre Leyes de Ingresos y Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2026, recordando que los legisladores son responsables de aprobar los presupuestos de egresos de los municipios potosinos.

Durante su intervención, el edil señaló que, aunque algunos diputados han sido alcaldes, "no nos van a aprobar al final todo lo que nosotros nos proponemos" y cuestionó la falta de análisis profundo en los temas de recaudación y tarifas. Puso como ejemplo la diferencia en el costo de servicios entre municipios: mientras en la capital las tarifas de agua y saneamiento pueden alcanzar hasta 2 mil 500 pesos, en Ahualulco se cobran apenas 70 pesos, lo que limita la capacidad de los municipios pequeños para contratar despachos o brindar servicios eficientes.

Monsiváis explicó que, durante sus años de gestión, ha presentado diversas propuestas y leyes de interés, pero la aprobación por parte del Congreso ha sido limitada. "Los flamantes diputados decidieron que no se cambiara ni un punto ni una coma a la ley de ingresos, porque le van a pegar a la ciudadanía, o sea, con esas tonterías, entonces yo sí quise exponerlo tal cual", señaló, reiterando la necesidad de un análisis más profundo sobre los valores de suelo, construcción y servicios municipales.

Finalmente, Monsiváis destacó que la recaudación debe traducirse en mejores servicios para la ciudadanía y pidió a las y los legisladores que consideren las condiciones y limitaciones de los municipios pequeños: "Los municipios nos quebramos la cabeza, ha habido legislaturas que no nos apoyan y eso es decepcionante... ojalá que sean un poquito más conscientes", le comentó a la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal.

Los integrantes de dicha comisión

son: la diputada Dulcelina Sánchez de Lira (presidenta), el diputado Tomás Zavala González (vicepresidente), la diputada Ma. Sara Rocha Medina (secretaria), y los diputados Martha Patricia Aradillas, César Arturo Lara Rocha, Aranza Puente Bustindui y Rubén Guajardo Barrera como vocales.