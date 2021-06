EGC: quien denuncia trampa, ya se encuentra derrotado (VIDEO)

Enrique Galindo Ceballos, candidato por la coalición "Sí, por San Luis" a la alcaldía capitalina, aseguró que quien acusa trampa en la elección es porque ya está derrotado, pide tranquilidad en los comicios del próximo domingo y que sea la ciudadanía, en las urnas, la que decida.

En entrevista exclusiva para Editora Mival, señaló que él ha sufrido parte de las trampas, guerra sucia y descalificaciones, "He denunciado entrega de refrigeradores, lavadoras y despensas, creo que las trampas se están haciendo desde ahorita, confió que la jornada electoral sean muy limpias, transparentes y no entremos en un proceso de descalificación de resultados, a mí me parece que cuando se argumenta eso, es porque quien lo dice ya está construyendo su derrota, vamos a las urnas y que ahí se decida".

Sobre el diagnóstico de la ciudad que ha percibido durante sus recorridos, dijo que hay tres temas fundamentales que los potosinos demandan solucionar: la inseguridad, la falta de agua y los problemas de movilidad, pero también hay otras demandas que preocupan como la de internet público ya que la gente no tiene recursos para conectar a sus hijos en clases virtuales, "la campaña te permite encontrar todo este mosaico de necesidades y dialogar con los ciudadanos".

Dijo que su experiencia pública, además de temas de seguridad, es la de administrador, es un asunto de planificación del ejercicio del gasto, y ejercer con transparencia y honradez el dinero público.