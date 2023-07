EGC, sin invitación al Comité Hídrico

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos dijo estar “completamente abierto a participar” en la sesión del Comité Hídrico Estatal convocada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona para mañana lunes, aunque hasta el mediodía de ayer no había recibido invitación.

Resaltó que el Ayuntamiento ha sido “punta de lanza en las acciones y tareas del agua en la capital y zona metropolitana de San Luis Potosí. La experiencia que hemos adquirido en el tema del agua en los últimos cuatro meses, me parece que puede ser muy valiosa para cualquier decisión del Comité Hídrico Estatal”.

Enseguida, resaltó que el agua que está faltando en la capital potosina “es la de El Realito; no podemos quitar ese tema de la ecuación y me gustaría que como primer punto de esa agenda (del Comité) se analizara qué se va a hacer con El Realito. Lo demás está muy bien. Bienvenida esa reunión y me gustaría aportar, desde luego”.

Reiteró que el problema de El Realito “afecta a San Luis Potosí capital, y si no se atiende y se resuelve, va a afectar a toda la zona metropolitana. Es una experiencia que no debemos tener, porque es altamente peligrosa”.

En el Comité, amplió el alcalde, se deberá entender que El Realito es la causa principal de que no haya agua en San Luis. En ese sentido, concluyó: “Me gustaría escuchar soluciones sobre qué vamos a hacer con eso para dejar de sacrificar a la ciudad y a sus habitantes. El Realito es el problema; no hay otro”.