Egresada de la Facultad de Ciencias de la UASLP, la primera estudiante en titularse por artículo de investigación

Marisol de Jesús Pérez González egresada de la carrera de Nanotecnología y Energías Renovables, que se imparte en la Facultad de Ciencias (FC) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se convirtió en la primera egresada en titularse por artículo de investigación.

En entrevista, la joven compartió que en su formación profesional se inclinó por la parte de la nanotecnología; al enfocarse a esa área decidió ingresar al Laboratorio de Polímeros en el que desarrolló diversos proyectos y contó con la oportunidad de presentar un artículo en la revista Polymer Bulletin de la Editorial Springer.

Fue justamente hace un año que se abrió la posibilidad para los alumnos de titularse por artículo de investigación; con ayuda de su asesor de tesis logró presentar dicho trabajo que se basa en las propiedades térmicas y mecánicas del poli(ácido láctico) relleno con dióxido de silicio modificado: importancia del área superficial, para mejorar sus propiedades mecánicas y térmicas.

Su objetivo al egresar de la licenciatura era llevar a cabo estudios de posgrado para mejorar los conocimientos en el área de materiales avanzados y nanoestructuras, adentrarse en la parte de los polímeros, por lo que ahora forma parte del Posgrado en Ciencias en Ingeniería Química en la Facultad de Ciencias Químicas.

"Me enorgullece haber sido la primera estudiante egresada de la carrera que logra la titulación por artículo de investigación, sobre todo que, en algún momento me resultó algo complicado, pero con el apoyo de compañeros de laboratorio y profesores especialistas en diversas áreas de investigación y procesos que no conocía, salí adelante. Es el resultado de un trabajo en equipo".

Pérez González, manifestó que desde un inicio se interesó en incorporarse al área laboral en la parte de la industria, sin embargo, reconoció que San Luis Potosí está despegando en la parte de la nanotecnología, por ello, el interés de ingresar al posgrado para abrir campo laboral no solo en la parte de nano, sino en la Ingeniería Química, y así complementar los estudios.

"Más que nada es ingresar a la parte industrial donde se aplica todo lo relacionado al área de investigación. El ingreso a este posgrado es un paso importante que contribuye a enfocarme más en lo que me agrada".