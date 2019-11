Eje Vial y Reforma, paradero peligroso para los peatones

El cruce de Eje Vial y Reforma continúa como un punto peligroso para los peatones que circulan por la zona a cualquier hora del día pues según reportan ciudadanos, son varios los asaltos que se registran en el perímetro.

Aunque esta situación se ha reportado con anterioridad, parece no existir un operativo que ponga fin a los atracos en el sector, razón por la que comerciantes y ciudadanos en general solicitaron la intervención de las autoridades dedicadas a brindar seguridad a los potosinos a fin de que brinden mayor vigilancia en la zona.

"Necesitamos un operativo que nos permita estar tranquilos, nosotros estamos esperando aquí el camión y de pronto llegan y nos quitan nuestras pertenencias, solo llegan, nos empujan y en automático se nos caen los bolsos o carteras y ese tiempo aprovechan para llevarse nuestras cosas", dijo Alicia quien en ese momento se encontraba a la espera del camión urbano.

"Regularmente vengo a esperar mi transporte aquí, afortunadamente a mí no me ha pasado nada, pero sí he visto cómo jovencitos llegan, avientan a las personas y logran que se les caigan sus bolsas para después llevárselas, diario hay atracos del tipo, necesitamos estar seguros y que las autoridades hagan algo", manifestó Aarón quien circulaba por el lugar.

Los ciudadanos solicitaron la pronta intervención de las autoridades en la zona a fin de evitar que se sigan presentando este tipo de atracos.