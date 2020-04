Ejemplo a seguir: Taxista de SLP ofrece traslado gratis a trabajadora de un laboratorio de análisis clínicos

La acción altruista de Miguel, chofer de la unidad 0521 de transporte público privado, alegró el día de Verónica Guel, asistente de análisis clínicos en un laboratorio; el pasado lunes la transportó de un lado a otro de la ciudad de manera gratuita y segura.

Mientras a nivel local y nacional circulan noticias en las que se narran agresiones a personal médico y de enfermería, Miguel ofreció otra muestra de solidaridad, en medio de la pandemia.

Verónica reconoce que tiene miedo de salir con el uniforme blanco representativo, aunque ella no ha tenido contacto directo o indirecto con casos confirmados de COVID-19. Entiende que el desconocimiento ha generado pánico en ciertas personas que "al vernos piensan como estamos atendiendo enfermos podríamos contagiarlos", no obstante no justifica la violencia.

La asistente de laboratorio relató que el pasado lunes se trasladaba de una sucursal a otra por un llamado recibido, "yo no uso carro, uso transporte público y me encontraba esperando mi ruta cuando se detiene un taxi y pensé que me iba a preguntar por alguna calle, pero me decía que subiera".

Reconoce que al principio sintió temor pero luego verificó que la unidad portaba la identificación del chofer.

"Me explicó que me llevaba a mi rumbo sin una tarifa, que lo hacía como gesto de agradecimiento para el personal que se dedica al servicio médico. Ya al subirme me seguía diciendo que hay varios (choferes de taxi) que dijeron que si veían a personas con uniforme médico les harían el favor de llevarlos a su destino sin costo".

Agrega que al concluir el viaje, solicitó al chofer permiso de tomar fotografías a la unidad para compartir su experiencia en redes sociales, su publicación se ha replicado hasta este 9 de abril en 1,412 ocasiones.

"Nosotros somos seres humanos y es nuestro trabajo, estamos aquí para ayudarlos y tenemos familia que también nos espera", concluye Verónica a manera de mensaje para la población.