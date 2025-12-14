logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Bazar Navideño

Fotogalería

Bazar Navideño

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ejercerá Soledad 600 mdp en el 2026

Por Leonel Mora

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Ejercerá Soledad 600 mdp en el 2026

El Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez aprobó, por mayoría, el Presupuesto de Egresos 2026 que prevé un gasto de mil 600 millones de pesos, cantidad similar a la de este año y que priorizará la inversión en infraestructura educativa, hidráulica y urbana.

A la par, el órgano de gobierno aprobó el programa "Contribuyente Cumplido" que otorgará beneficios y descuentos a las y los soledenses que paguen puntualmente su impuesto predial entre enero y marzo del próximo año.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz presidió la vigésima quinta y vigésima sexta sesión ordinaria de Cabildo en las que se aprobaron las propuestas financieras ya citadas, las cuales, en opinión del edil, "fortalecerán la cercanía con las familias soledenses y consolidarán el manejo responsable de los recursos públicos".

El programa "Contribuyente Cumplido 2026" aplicará a todos los predios en general a través de la Dirección de Catastro Municipal. El esquema prevé un 15 por ciento de descuento en enero; 10 por ciento en febrero y cinco por ciento en marzo como apoyo directo a las y los contribuyentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Navarro Muñiz dijo que el gobierno municipal de Soledad prevé una "buena recaudación" durante el primer trimestre de 2026, lo que permitirá fortalecer la ejecución de obras y prestación de servicios que respondan de forma eficiente a las necesidades actuales de las y los residentes de esta demarcación.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad
    Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad

    Desactivan 5 bailes guadalupanos en vía pública de Soledad

    SLP

    Leonel Mora

    Un total de 23 personas fueron arrestadas y se brindaron 53 auxilios ciudadanos

    Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE
    Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE

    Aumento en el agua debe ir acompañado de transparencia: CHE

    SLP

    Rolando Morales

    A pesar de los incrementos, los organismos operadores de agua no siempre reflejan mejoras sustanciales: Quintero García

    Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP
    Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP

    Pide RGC "bajarle dos rayitas" a discrepancias entre Congreso y la UASLP

    SLP

    Rubén Pacheco

    El gobernador consideró que deben dejar de lado la "soberbia"

    Defiende Azuara ajuste de sanciones por tala o poda de árboles
    Defiende Azuara ajuste de sanciones por tala o poda de árboles

    Defiende Azuara ajuste de sanciones por tala o poda de árboles

    SLP

    Rolando Morales

    El titular de la Dirección de Servicios Municipales detalló que actualmente las multas son mínimas