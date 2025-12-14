Ejercerá Soledad 600 mdp en el 2026

El Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez aprobó, por mayoría, el Presupuesto de Egresos 2026 que prevé un gasto de mil 600 millones de pesos, cantidad similar a la de este año y que priorizará la inversión en infraestructura educativa, hidráulica y urbana.

A la par, el órgano de gobierno aprobó el programa "Contribuyente Cumplido" que otorgará beneficios y descuentos a las y los soledenses que paguen puntualmente su impuesto predial entre enero y marzo del próximo año.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz presidió la vigésima quinta y vigésima sexta sesión ordinaria de Cabildo en las que se aprobaron las propuestas financieras ya citadas, las cuales, en opinión del edil, "fortalecerán la cercanía con las familias soledenses y consolidarán el manejo responsable de los recursos públicos".

El programa "Contribuyente Cumplido 2026" aplicará a todos los predios en general a través de la Dirección de Catastro Municipal. El esquema prevé un 15 por ciento de descuento en enero; 10 por ciento en febrero y cinco por ciento en marzo como apoyo directo a las y los contribuyentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Navarro Muñiz dijo que el gobierno municipal de Soledad prevé una "buena recaudación" durante el primer trimestre de 2026, lo que permitirá fortalecer la ejecución de obras y prestación de servicios que respondan de forma eficiente a las necesidades actuales de las y los residentes de esta demarcación.