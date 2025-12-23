logo pulso
El 2025: año de reducción delictiva en SL

Durante noviembre no se registraron feminicidios, secuestros, trata, ni robo en transporte

Por Redacción

Diciembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Con cifras del SNSP y corte a noviembre de 2025, la Capital potosina registra una reducción de 10.7% en la incidencia delictiva total y una disminución de 53.5% en homicidio doloso, consolidando una tendencia favorable en materia de seguridad.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con datos de diciembre y corte a noviembre de 2025, el municipio de San Luis Potosí Capital mantiene una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva, al registrar resultados favorables en el comparativo de enero a noviembre de 2025 frente al mismo periodo de 2024.

En este lapso de once meses, la incidencia delictiva total en la Capital potosina disminuyó 10.7 por ciento, lo que confirma una reducción constante en la comisión de delitos dentro del municipio, de acuerdo con las cifras oficiales reportadas al SESNSP.

Uno de los indicadores más relevantes es el homicidio doloso, que presentó una disminución de 53.5 por ciento en San Luis Potosí Capital durante el periodo enero-noviembre de 2025, en comparación con el mismo intervalo del año anterior, consolidándose como uno de los delitos de mayor impacto con una reducción significativa.

Asimismo, los datos con corte a noviembre de 2025 muestran una tendencia a la baja en los robos con violencia, así como en los robos a transporte público, de vehículos, a casa habitación, a negocios y a transeúntes, además de una disminución en delitos como homicidio culposo, lesiones dolosas, violación y violencia familiar en el acumulado anual.

Finalmente, el reporte del SESNSP destaca que durante noviembre de 2025 no se registraron casos de feminicidio, secuestro, trata de personas, ni robo en transporte público en San Luis Potosí Capital, lo que refuerza la tendencia positiva en materia de seguridad pública en el municipio, con cifras oficiales consolidadas a noviembre de 2025.

