El Ayuntamiento denuncia otro caso de maltrato animal

Tras una denuncia ciudadana en la que se reportó un caso de maltrato animal en una colonia ubicada al norte de la capital, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que se abrió de oficio una carpeta de investigación por este caso.

Esto luego de que habitantes de la Colonia Limones, denunciaran mediante redes sociales una agresión en contra de un perro que habita la zona, esto por parte de un presunto vecino de la privada de Puebla, pues señalaron que el perro en cuestión resultó lesionado.

Al respecto, el síndico Victor Hugo Salgado Delgadillo informó que la Sindicatura inició de oficio una investigación al respecto, a fin de dar con el responsable y establecer a la brevedad las acciones y sanciones correspondientes.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, informó que se realizó el rescate de un perro en la Central de Abastos, el cual fue herido con agua caliente, presuntamente por una comerciante de la zona.

A estos se suman los casos de presunto envenenamiento en las inmediaciones y zonas de senderismo de la Sierra de San Miguelito.