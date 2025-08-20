logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El Ayuntamiento denuncia otro caso de maltrato animal

Informaron que hay una carpeta de investigación por un perro

Por Rolando Morales

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
El Ayuntamiento denuncia otro caso de maltrato animal

Tras una denuncia ciudadana en la que se reportó un caso de maltrato animal en una colonia ubicada al norte de la capital, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, informó que se abrió de oficio una carpeta de investigación por este caso. 

Esto luego de que habitantes de la Colonia Limones, denunciaran mediante redes sociales una agresión en contra de un perro que habita la zona, esto por parte de un presunto vecino de la privada de Puebla, pues señalaron que el perro en cuestión resultó lesionado. 

Al respecto, el síndico Victor Hugo Salgado Delgadillo informó que la Sindicatura inició de oficio una investigación al respecto, a fin de dar con el responsable y establecer a la brevedad las acciones y sanciones correspondientes. 

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo Ceballos, informó que se realizó el rescate de un perro en la Central de Abastos, el cual fue herido con agua caliente, presuntamente por una comerciante de la zona. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A estos se suman los casos de presunto envenenamiento en las inmediaciones y zonas de senderismo de la Sierra de San Miguelito.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo
Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

SLP

Samuel Moreno

“Es MC, el partido de las dos mentiras”
“Es MC, el partido de las dos mentiras”

“Es MC, el partido de las dos mentiras”

SLP

Samuel Moreno

La SSPC atiende crisis mentales
La SSPC atiende crisis mentales

La SSPC atiende crisis mentales

SLP

Rolando Morales

Se duplica la demanda de actas de nacimiento
Se duplica la demanda de actas de nacimiento

Se duplica la demanda de actas de nacimiento

SLP

Flor Martínez