Video | El Buen Fin, un golpe para el pequeño comercio

El Buen Fin pasó de la desesperanza a la decepción para el pequeño comercio, porque no fue diseñado más que para grandes centros comerciales y una prueba de ello es que hay mucha gente caminando en el centro histórico pero no compra, advirtió Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Dijo que el Buen Fin realmente no es para los pequeños comercios, porque fue planteado para las grandes cadenas comerciales, y para muestra basta con visitar el centro histórico, y ver a las tiendas solas con mucha gente, sí pero los negocios están solos.

El Buen Fin deja fuera al pequeño comercio y favorece a grandes cadenas.



Observó que eso significa que de recuperación de Buen Fin y de la economía, la verdad no se le ha recuperado y no se le ve por ningún lado.

Agregó que toda la gente se va a los centros comerciales a las compras, porque ahí van y utilizan tarjetas para pagar durante meses, y las aceptan fácilmente, pero la gente se endeuda y después hay problemas para pagarlas.

Explicó que lejos de representar un beneficio, el Buen Fin está afectando a los pequeños comercios, porque el volumen bajo de ventas y de mercancías les impide dar créditos y aplicar descuentos, como los tienen las grandes cadenas comerciales "que también engañan con que hacen descuento".

Agregó que para los pequeños comerciales lo que se necesita es un apoyo real, y no como el que dice la señora presidenta de la República, de que se puede vivir con un salario semanal de 900 pesos para surtir la canasta básica, y eso es una vil mentira, "porque si le damos a la presidenta de la República 900 pesos para que una semana, no come con toda su familia".