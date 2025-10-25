El Centro Histórico vibra con el inicio del Xantolo en tu Ciudad 2025

El centro histórico de San Luis Potosí se llenó de misticismo y tradición con el arranque del Xantolo en tu Ciudad 2025, una celebración que reunió a cientos de personas en torno al recuerdo y la espiritualidad.

La jornada comenzó con un ritual ceremonial dirigido por pueblos originarios, quienes, entre el aroma del copal y las flores de cempasúchil, invocaron a los ancestros en el kiosco de la Plaza de Armas. Poco después, la música y la danza transformaron el espacio en una gran fiesta comunitaria.

Comparsas de Huehues provenientes de Tancanhuitz, Matlapa y Tamazunchale recorrieron las plazas de Armas y Fundadores, vistiendo sus trajes coloridos y máscaras tradicionales que dieron vida a una de las expresiones más emblemáticas de la Huasteca potosina.

El sonido de violines y jaranas marcó el ritmo del recorrido, acompañado por aplausos, sonrisas y una emoción compartida entre quienes asistieron. En un ambiente que combinó respeto, alegría y nostalgia, el Xantolo 2025 reafirmó su papel recordando que la muerte, lejos de representar ausencia, es una oportunidad para reconectar con las raíces, la historia y la memoria colectiva.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí