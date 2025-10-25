logo pulso
El Centro Histórico vibra con el inicio del Xantolo en tu Ciudad 2025

El Centro Histórico vibra con el inicio del Xantolo en tu Ciudad 2025

El Centro Histórico vibra con el inicio del Xantolo en tu Ciudad 2025

Rituales ceremoniales y danzas marcan el inicio del Xantolo en tu Ciudad 2025, reuniendo a cientos de personas en torno a la tradición.

Por Redacción PULSO

Octubre 25, 2025 08:52 p.m.
A

El centro histórico de San Luis Potosí se llenó de misticismo y tradición con el arranque del Xantolo en tu Ciudad 2025, una celebración que reunió a cientos de personas en torno al recuerdo y la espiritualidad.

La jornada comenzó con un ritual ceremonial dirigido por pueblos originarios, quienes, entre el aroma del copal y las flores de cempasúchil, invocaron a los ancestros en el kiosco de la Plaza de Armas. Poco después, la música y la danza transformaron el espacio en una gran fiesta comunitaria.

Comparsas de Huehues provenientes de Tancanhuitz, Matlapa y Tamazunchale recorrieron las plazas de Armas y Fundadores, vistiendo sus trajes coloridos y máscaras tradicionales que dieron vida a una de las expresiones más emblemáticas de la Huasteca potosina.

El sonido de violines y jaranas marcó el ritmo del recorrido, acompañado por aplausos, sonrisas y una emoción compartida entre quienes asistieron. En un ambiente que combinó respeto, alegría y nostalgia, el Xantolo 2025 reafirmó su papel recordando que la muerte, lejos de representar ausencia, es una oportunidad para reconectar con las raíces, la historia y la memoria colectiva.

