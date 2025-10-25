› Victoria pírrica › Primer informe +3

Resulta dramático recordar que hace algunos meses, el Comité Directivo Estatal empeñó tiempo y esfuerzo para expulsar del partido al alcalde Enrique Galindo Ceballos. Tanto empeño le puso a ese propósito, que incurrió en irregularidades que la justicia electoral federal revirtió; y ahora, sus representantes tienen que escuchar que el CEN lo considera un activo del partido.

El cambio de señal ya se había dado hace unos meses, y ayer, con la visita del secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, Jorge Meade, lo volvió orden al establecer que para la dirigencia nacional, el alcalde era un activo del partido de cara al 2027.

Al final la intentona de Sara Rocha fracasó de manera monumental.

Paradójicamente, sin embargo, esto no es, necesariamente, una victoria para el alcalde. Aunque nunca dejó de asumirse priista, tampoco rompió lazos con el panismo potosino, con lo que dejaba encendida una veladora en caso de que un regreso al PRI no estuviera seguro.

Desde luego que la estrategia no era desinteresada. El PAN tiene el potencial de un mejor desempeño electoral que el PRI, y la posibilidad de mantener la alianza no estaba muerta.

El relanzamiento del PAN cambió todo. Su rechazó a seguir aliado con el PRI le cierra ese camino y no es probable que en la nueva estrategia de centrarse en sí mismo, Acción Nacional vea en alguien ajeno al partido como candidato a un cargo de tanta relevancia como una gubernatura.

Aunque es probable que el panismo reconozca cierta autonomía en los estados en la decisión de acabar o continuar la alianza con el tricolor, como ocurre en Nuevo León.

Pero el mismo partido en San Luis ya empezó a cerrarse a esa posibilidad, aunque no le han cerrado la puerta a Galindo.

Así, si el PAN se cierra, a Galindo le queda el PRI de San Luis, al que cada vez se le ven menos oportunidades para ser una opción con posibilidades para ganar la gubernatura.

Quizá por eso, Meade aseveró que el PRI está abierto a alianzas incluso con el Partido Verde Ecologista de México.

Parece que el alcalde perdió ganando.

Le quedó muy bonito al ayuntamiento capitalino el volumen impreso del más reciente informe de Galindo Ceballos. Voluminoso, pesado, más de 450 páginas de un papel de excelente calidad, diseño e impresión.

¿Cuánto habrá costado?

Quizá sea tan extenso por un pequeño truco de la alcaldía. Cómo es la primera administración que repite, no sólo se presentó la información del primer año del segundo turno, sino que se le incluyó los tres años del primero.

Fue pues, un cuarto informe.