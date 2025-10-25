Asignarán encargado temporal en la Facultad de Derecho

Tras la renuncia de Germán Federico Pedroza Gaitán como director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), luego del caso de abuso sexual registrado contra una alumna dentro de las instalaciones del plantel, el rector Alejandro Zermeño Guerra, informó que en un lapso aproximado de diez días podría definirse el nombramiento del nuevo titular.

Explicó que el Consejo Técnico de la facultad, no ha podido sesionar debido a que actualmente no cuenta con secretario, por lo que será la Rectoría, quien designe a una persona para ocupar temporalmente esa función, a fin de que el órgano interno pueda reunirse.

Una vez conformado, el Consejo Técnico, propondrá a un director interino, mientras el Consejo Directivo Universitario emite la convocatoria correspondiente para elegir a quien encabezará de manera formal la dirección de la facultad.

Zermeño Guerra aclaró que el secretario que sea nombrado de manera provisional no necesariamente ocupará el cargo de director interino, y subrayó que este proceso se realizará conforme a los lineamientos establecidos por la normativa universitaria.

El rector confió en que, con la colaboración de los cuerpos colegiados, la situación administrativa en la Facultad de Derecho se normalice en un plazo no mayor a diez días.