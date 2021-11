El colorido México de María (VIDEO)

Con un diagnóstico de hiperactividad por atender, en su infancia, María Fernanda Abud, descubrió en la pintura su pasión y una particular forma de interpretar al mundo desde el lápiz, el óleo, la tiza y el acrílico sobre tela. Ahora, años después, expone su obra en Orizaba, Veracruz, lejos de donde nació, porque nadie es profeta en su tierra.

La pintura permitió a la madre de María Fernanda, un espacio de tranquilidad, mientras que su hija gemela, se enfocaba en las clases que le otorgaban en la Casa del Barrio de San Miguelito, con el tiempo María Fernanda dejó la instrucción, pero siguió pintando como pasatiempo ocasional hasta que llegó la covid.

"Ahora que tuvimos que encerrarnos por la pandemia fue que (...) yo sin hacer actividades con esta hiperactividad que tengo, pues dije, es momento de pintar otra vez".

Esta vez utilizó las redes sociales, particularmente el Instagram, para compartir las obras que realizaba, lo que llamó la atención de sus seguidores que la contactaron para encargarle que personalizara su ropa, calzado, carteras y bolsos o algún cuadro con su interpretación de imágenes religiosas u obras reconocidas.

MÉXICO DE MARÍA

María Fernanda Abud, reconoce que no es una artista con instrucción académica constante, le bastaron los dos años de clases en la Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito para formar un estilo propio que define como colorido, porque para ella los cuadros que adornan las viviendas o espacios de trabajo deben estar llenas de color.

Es por eso que nace México de María, una mezcla entre la resignificación del nombre con el que tanto la molestaban en su hogar: María y su interpretación del mundo a través de sus cuadros cuya única condición es "entre más colorido, mejor".

"Me llamo María Fernanda y me molestaba muchísimo cuando me decían María...y mi gemela me decía: es que tu arte es muy mexicano", revela.

Incluso esta peculiaridad en su estilo es reconocida por quienes la contactan para solicitarle algún pedido, "quiero que México de María haga lo suyo", le dicen "y ha funcionado muy bien", destaca.

Su exposición en redes sociales la han llevado a colocar sus creaciones en Sonora, Monterrey, Veracruz, Tamaulipas, incluso a otras partes del mundo donde también relacionan a México con lo colorido y buscan tener un fragmento de ello en sus hogares.

LA FASCINACIÓN CON FRIDA KAHLO

Aunque no se encasilla en ninguna corriente artística, María Fernanda revela que una de sus grandes inspiraciones y ejemplos a seguir es Frida Kahlo y aclara que esto va más allá de la popularidad que ha alcanzado la pintora mexicana en los últimos años.

"La fascinación con Frida Kahlo es que no solo era pintora, era poeta, era una mujer que luchó contra viento y marea para lograr lo que se proponía. No podría decir yo, que fue tanto su estilo de pintura (...) sino el perfil completo de Frida".

Además, refiere que la obra de Frida Kahlo la empujó a experimentar con autorretratos y a combinar colores como el verde perico, el morado y el aqua, porque con ella no van los colores blanco y negro.

SU PRIMERA EXPOSICIÓN

En Orizaba, Veracruz, donde desde este viernes 12 de noviembre se expone la obra de María Fernanda, bastó que mostrara dos pinturas para obtener una fecha y recinto; en cambio en San Luis Potosí de donde es originaria, la posibilidad de mostrar sus creaciones se vio opacada por "la lista interminable" de requisitos y la incierta posibilidad de obtener una respuesta afirmativa.

"Resulta tortuoso esos procedimientos y si al final en Veracruz me abrieron las puertas, yo voy a donde me abran las puertas", señala.

En 2022 ya tiene apartada la siguiente fecha y sitio, para continuar con la exposición de su obra, en el mismo estado y espera que esto le abra las puertas para exponer en otros estados, porque su sueño convertido en realidad es poder dedicarse por completo a la obra artística, que tiene como título precisamente México de María.

María Fernanda, apunta que las ideas de sus obras surgen mientras lleva a cabo su profesión como Ingeniero civil, la inspiración llega mientras revisa planos estructurales porque su mente no para "de ahí empiezo. Yo siento que México es colorido, felicidad, brillo y eso es lo que hago yo en mis pinturas", concluye.