El Congreso pagó finiquitos por 5.4mdp en 2019

El Congreso del Estado enfrentó 21 litigios en 2019, de los cuales uno fue pagado y once más continúan en trámite, lo que implica la posibilidad de un fallo adverso. Nueve de ellos fueron ya dados por concluidos.

Para este tipo de casos, informó el Legislativo en su reporte de cuenta pública 2019, el estado disponía al inicio de ese año una reserva para laudos de 9.1 millones de pesos, que al cierre del ejercicio quedó en 3.7 millones de pesos, por lo que se ejercieron 5.4 millones en indemnizaciones.

Entre los casos que siguen pendientes de resolución están los de mandos superiores que fueron separados de sus cargos, como Roy González Padilla, ex coordinador jurídico, la ex coordinadora de Finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán y la ex oficial mayor, Marcelina Oviedo Oviedo

De los 21 expedientes referidos, sólo en un caso se consigna un laudo adverso, que ya fue pagado.

Cuatro litigios concluyeron con fallos favorables, por lo cual, el Congreso fue absuelto.

En otros 5 casos, se lograron convenios paraprocesales con los demandantes, con lo que esos expedientes fueron archivados y dados por terminados.

En ningún caso, se revelan las cifras pagadas por el Congreso.

En tres casos, el Congreso obtuvo una sentencia favorable, pero los empleados acudieron a instancias judiciales para solicitar un amparo.

Otros 7 litigios siguen su curso y se encuentran en diversas fases.

Destaca el caso de González Padilla, que si bien tiene un acuerdo laboral signado con el Congreso, mantiene otro litigio por presunto despido injustificado y pago proporcional de prestaciones.

También llama la atención el caso de Zúñiga Barragán, pues en noviembre del año pasado, la Junta de Coordinación Políticoainformaba que se le pagaría una indemnización equivalente a cuatro meses de sueldo, precisamente para evitar un litigio laboral.