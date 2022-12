"El convoy": "toque de queda" para jóvenes en los ochentas, narran sobrevivientes

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- "Puros abusos que hubo con ese convoy", es lo que recuerda Arturo Rodríguez, uno de los sexagenarios que compartió con EL UNIVERSAL San Luis Potosí sus recuerdos y experiencia de aquel entonces en la década de los ochenta cuando esté operativo entró en funciones.

Recuerda que el vandalismo y las riñas pandilleriles "estaban sin control", por lo que el gobernador en turno, Carlos Jonguitud Barrios, instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a poner en marcha una nueva estrategia, misma que al poco tiempo terminó con un sin número de sobrenombres a causa de las acciones que El Convoy cometía como las denominadas "operación cebolla" o "antilocos".

"La delincuencia y el pandillerismo estaban desbordados, pero al final, los policías detenían a chicos que veían caminando solos por la calle, nada más porque traían el cabello largo o vestían de cierta manera, y los chavos ni cómo defenderse, uno los veía y a correr", agregó.

El operativo de forma rápida se popularizó y comenzó a llamar la atención de la ciudadanía, pues además de que confrontaba a las pandillas, a su paso comenzó a generar "terror" entre la población en general.

Doña Ernestina recuerda que en una ocasión uno de sus hijos que regresaba de "acompañar a la novia" fue detenido, y al acudir a buscarlo a los separos al "charco verde" (edificio que hoy en día es parte de las oficinas administrativas de tránsito municipal) corrió el rumor de que había jóvenes muertos por las golpizas que propinaban los policías, más tarde logró confirmar que su hijo estaba con bien, aunque con la parte superior de su cabeza rapada y golpes visibles.

"Ellos agarraban parejo, se convirtió como en un toque de queda, no importaba si venías de trabajar o de estar con la familia, los agarraban y lo peor cuando caían a los separos hasta hubo muertos por las golpizas", narró.

Por su parte, don Arturo aseguró que los operativos no eran tan lejanos de lo que hoy se vive, sólo que en aquel entonces se coordinaban para ingresar hasta 15 camionetas de "antimotines" para mitigar el vandalismo, según lo que recuerda, había confrontaciones con "petardos, bombas molotov, tubos, palos", entre otros, el saldo eran decenas de detenidos, y en muchas ocasiones jóvenes que nada tenían que ver con las pandillas, pese a ello eran sometidos, algunos golpeados y detenidos, sin embargo, a las pocas horas eran liberados tras la insistencia de los padres.

El operativo llegó a su fin antes de que concluyera el sexenio por las múltiples quejas de la violación a los derechos humanos. Actualmente se ha implementado un operativo de seguridad en el que los tres órdenes de gobierno ingresan a zonas conflictivas, no obstante, el titular de la Secretaría de Seguridad, Guzmar González ha hecho énfasis en que no habrá acciones que pasen por encima de los derechos humanos.