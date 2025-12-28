El drenaje de SLP se traga toneladas de basura
Interapas retiró más de mil 100 toneladas de residuos en 2025
Durante 2025, el organismo operador Interapas retiró más de mil 100 toneladas de residuos de la red de drenaje en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, como parte de los trabajos de mantenimiento realizados a lo largo del año. La cifra incluye basura, lodos y desechos sólidos acumulados en la infraestructura sanitaria.
De acuerdo con los datos del propio organismo, las labores de desazolve y limpieza se llevaron a cabo en 611 mil 855 metros de líneas sanitarias, lo que da cuenta de la magnitud del sistema atendido y del desgaste que enfrenta de manera constante.
En ese mismo periodo se atendieron 4 mil 893 reportes ciudadanos relacionados con limpieza de drenajes, un aumento frente a los 3 mil 756 reportes registrados en 2024. El incremento refleja una mayor demanda de atención, pero también la persistencia de problemas de obstrucción en distintas zonas de la ciudad.
Interapas retira del drenaje casi 100 kilos de grasa
Una fuga de aguas residuales se registró en la avenida Papagayos, en la colonia Las Julias, como consecuencia de un taponamiento en la red sanitaria ocasionado por la acumulación de grasa. El problem...
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Las acciones se realizaron a través de 14 mil 54 pozos de visita y bocas de tormenta, elementos fundamentales para el funcionamiento del sistema de alcantarillado y cuyo estado influye tanto en la operación hidráulica como en la seguridad vial, al tratarse de accesos ubicados en calles y avenidas.
El volumen de residuos extraídos y el número de reportes atendidos evidencian la presión constante sobre la red de drenaje metropolitana, así como la necesidad de mantener rutinas permanentes de limpieza para reducir riesgos de colapsos, encharcamientos y brotes sanitarios.
no te pierdas estas noticias
Galindo pide frenar linchamientos tras caso en El Saucito
Rolando Morales
Advierte que los linchamientos ponen en riesgo a inocentes
STPS va contra descuentos ilegales en salarios
Samuel Moreno
La Secretaría del Trabajo en SLP reforzó inspecciones
El drenaje de SLP se traga toneladas de basura
Rolando Morales
Interapas retiró más de mil 100 toneladas de residuos en 2025