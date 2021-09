"El gobernador tiene la fuerza pública para retirar a los bloqueadores", dice Canacintra

Es una falta de total atención para poder quitar los bloqueos ilegales, no es posible que "nos tienen secuestrados y quiero ser muy claro, no estoy juzgando a juzgando a ninguna de las dos partes, lo que sí es cierto es que es ilegal", manifestó Carlos Mendizábal, presidente Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación San Luis Potosí (Canacintra), quien agregó que el gobernador tiene a la fuerza pública y se pueden retirar a los bloqueadores.

Dijo que están secuestrando la ciudad por una situación que no tiene que ver la ciudadanía, pues el derecho a manifestarse lo tienen todos, pero las calles no es un derecho, "en todo caso pueden estar moviéndose sin bloquear pero cerrar una calle de esa manera es ilegal".

Agregó que "no se puede definitivamente mantener una ciudad secuestrada y a una zona económica tan importante como la Zona Industrial con este tipo de afectaciones y no se puede cuantificar el costo porque hay muchos intangibles".

También señaló que la mayor parte de los empleados de confianza o administrativos no pudieron llegar y es lamentable porque son los que "toman decisiones, entrega de material, se pararon las líneas, no hubo una empresa que no estuviera afectada de alguna u otra manera".

"No se trata de decir que nos deben tanto dinero, sino que el problema es que se permita esta serie de hechos y la sugerencia es que retiren a los manifestantes y arreglen su problema por las vías que se tengan que arreglar" explicó.

Ahondó, en referencia a la llamada del gobernador a la líder del movimiento, a lo que dijo "el gobernador tiene la fuerza pública y se puede retirar a los bloqueadores o se les puede exigir que dejen el bloqueo".