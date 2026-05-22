El IMSS abrirá consultorios en Zona Industrial
La delegación local del Instituto Mexicano del Seguro Social pretende implementar de manera masiva un plan para reforzar la salud laboral en la Zona Industrial y para planear la cobertura del programa, inició reuniones con representantes de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI).
Empresas interesadas participaron en mesas de trabajo para definir alcances y coordinación del programa
La UUZI, en coordinación con el IMSS, continúa fortaleciendo la estrategia conjunta para impulsar la salud ocupacional y el bienestar laboral en las empresas potosinas, mediante el seguimiento al programa Consultorios ELSSA, una iniciativa enfocada en acercar servicios de atención médica preventiva directamente a los centros de trabajo.
Derivado de la presentación del programa realizada entre ambas instituciones, se llevó a cabo una mesa de trabajo orientada a dar seguimiento y coordinación a las acciones necesarias para la posible implementación de este modelo en empresas de la Zona Industrial de San Luis Potosí que manifestaron interés en integrarse a la estrategia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Durante la sesión se destacó la importancia de consolidar mecanismos de colaboración entre el sector empresarial y las instituciones de salud, promoviendo acciones que permitan fortalecer la atención preventiva, reducir riesgos laborales y generar entornos de trabajo más saludables, eficientes y competitivos.
El programa Consultorios ELSSA contempla la instalación de consultorios operados por personal especializado del IMSS, integrados por un médico y una enfermera, con el objetivo de brindar atención primaria directamente en los centros laborales.
no te pierdas estas noticias
Se deslinda SEGE de embargo en escuela de Ciudad Valles
Redacción
El pago de 144 mil pesos fue ordenado por un juez a favor de una maestra contratada por los padres de familia
Revisará Congreso desempeño de la CEDH
Ana Paula Vázquez
Marco Gama encabezará una visita para solicitar avances en expedientes
Tráfico lento en Soledad por obras de megapuente
Flor Martínez
Autoridades gestionan cierres viales y desvíos para facilitar trabajos en laterales