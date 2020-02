El Interapas se deslinda del lirio en el Realito

La presencia de lirio acuático que pudiera aparecer en el agua del Realito sería un tema que tendría que atender el concesionario y no costaría más a Interapas el agua, señaló el titular de Interapas, Fermín Purata Espinoza.



"A nosotros como Interapas no nos afecta porque tenemos consignado un precio ya en los tanques de distribución", señaló.

Explicó que si existiera lirio en el Realito, no sería labor de Interapas retirar este tipo de vegetación, incluso tampoco le correspondería al Gobierno del Estado realizar el proceso.

"Aunque prácticamente la Comisión Estatal del Agua es quien libera y no el Interapas, no somos nosotros quienes estamos vigilando y monitoreando el lirio y si existiera le tocaría al concesionario realizar el retiro no a la Comisión Estatal del Agua, ni la Comisión Nacional del Agua, sería más que nada un tema del concesionario", manifestó.

Señaló que, aunque se descartan ajustes en el costo del agua que llega del Realito, reconoció que realizar el proceso para potabilizar el agua en esas condiciones sí es más costoso.