"El Mijis" ahora se dice víctima

Pedro César "El Mijis" Carrizales Becerra, diputado local independiente, aseguró que es legal y fehaciente la documentación presentada al Instituto Nacional Electoral (INE), para el registro de la candidatura a diputación federal de representación proporcional por Morena,

En días anteriores, el Consejo General del INE le negó la candidatura a Carrizales Becerra porque los documentos entregados no fueron reconocidos por la autoridad municipal que los emitió.

El diputado local, representante del octavo distrito, dijo que el funcionario de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Antonio que otorgó la constancia, negó la emisión porque recibió amenazas de Domingo Rodriguez Martell, ex diputado federal del PRD y otros grupos políticos.

"A mí nunca me ha gustado que me regalen nada. Yo no quería esa pluri, yo no quería la pluri (de Morena) y eso a todos se los había dicho y fue lo que hablé con Mario (Delgado Carrillo). Ahora ya no es tanto que me aferre, sino que tengo que limpiar mi honor", dijo el legislador.

Según el congresista y exintegrante del grupo parlamentario del Trabajo (PT), el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no le ha notificado sobre el rechazo del organismo electoral federal.