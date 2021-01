"'El Mijis'' no representa a la Cuarta Transformación", dice Gabino Morales

"[El] Mijis no representa a la Cuarta Transformación", dijo el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en la entidad, Gabino Morales, luego de que el legislador local Pedro César Carrizales anunciara su postulación a una diputación federal por parte de Morena. "Es algo que personalmente veo mal", añadió.

"A lo mejor a algunas personas les simpatiza, tenemos nuestras diferencias, yo no coincido con su actuar, de hecho votó en contra de algunas reformas que necesitaba la Cuarta Transformación. Creo que no ha tenido el actuar adecuado de lo que necesita hacer un legislador, la gente sabrá si lo acepta o no".

Asimismo, refirió que no le gustaría hacer más comentarios acerca de Carrizales Becerra, pero defendió que cualquier persona, incluyendo el diputado, tiene derecho de buscar algún cargo de elección. Agregó que quien tiene la decisión final sobre si lo vota o no es la gente.

Por otro lado, cuestionado respecto de la exoneración de la Fiscalía General de la República (FGR) al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, Morales Mendoza comentó que se tratará de un ejercicio transparente y no se trata de fincarle delitos a nadie.