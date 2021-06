"El Mijis" ofrece 50 mil pesos para encontrar sujeto que embistió a jovencitas en la CDMX

Pedro Carrizales, mejor conocido como "El Mijis" ofreció una recompensa de 50 mil pesos a quien aporte información útil para localizar a Diego "H", quien es señalado de embestir a dos jovencitas en la alcaldía Iztacalco.

"Ofrezco $50,000 al que informe a las autoridades la ubicación del hijo de la chingada de este video", se lee en la publicación.

El diputado morenista señaló que si alguien conoce la localización de posible responsable le avise a las autoridades y le escriba un mensaje directo para realizar el pago acordado.

A través de redes sociales, el legislador potosino pidió compartir la publicación de la recompensa.

Tras la difusión y viralización de un video en el que se observa cómo, la madrugada del 12 de junio, un conductor arrolla a dos mujeres en calles de la alcaldía Iztacalco, se logró identificar al responsable como Diego "H", quien bebió de más en una fiesta, por lo cual lo echaron.

Y es que, el fin de semana el hecho trascendió en redes sociales, después que el reportero Carlos Jiménez, dio a conocer la grabación en que Diego "H", a bordo de un auto blanco, centra a un grupo de al menos cinco jóvenes, que corren para evitar ser embestidos. Sin embargo, dos mujeres de 26 años, identificadas como Polly Olivares y Fernanda Cuadra no lograron esquivar el carro y fueron arrolladas.

Cabe señalar que debido a que la grabación se hizo viral, usuarios y autoridades de la Ciudad de México, se dieron a la tarea de buscar e identificar al agresor Diego "H" quien, con base en información del reportero Carlos Jiménez se encuentra prófugo y la casa donde vivía con su madre está vacía desde el sábado.

Durante el fin de semana difundió en sus redes amenazas contra quienes lo señalaban de haber atropellado a las jóvenes.

Incluso, la diputada federal Sol Merino difundió el perfil del Diego "H", así como el video del momento de la embestida, acompañado de la leyenda "Diego Helguera #Potencial-Feminicida arrastró 4 cuadras a su novia y atropello a su amiga en la #cdmx".

La diputada federal suplente por el estado de Baja California, también señaló que el agresor era pareja sentimental de una de las víctimas; sin embargo, información dada a conocer en el noticiero de Ciro Gómez Leyva indica que no conocían Diego "H", quien acudió a una fiesta que ofreció Polly Olivares y, según sus familiares, bebió desmedidamente por lo que lo echaron de la reunión.

Tras los hechos, se supo que las víctimas fueron trasladadas al hospital Xoco dónde se les reportó con lesiones de gravedad, e incluso, usuarios de redes, señalaron que una de las mujeres atropelladas habría perdido una oreja y tendría daños cerebrales tras ser arrastrada por alrededor de cuatro cuadras.

No obstante, el padre de Polly, Fernando Olivares, relató como su hija quedó atrapada entre las llantas del auto, por lo que fue arrastrada varias calles, lo que "le ocasionó quemaduras de tercer grado en uno de sus pechos, el estómago; tiene los brazos rotos, fractura de cráneo" y se encuentra en terapia intensiva.

Por su parte, Casandra Olivares, hermana de Polly, dijo para el noticiero de Gómez Leyva que "este mono arrolla con alevosía y ventaja a Fer Cuadra y mi hermana", debido a que su hermana salió a calmar el problema y "este tipo con alevosía y ventaja les avienta el carro".

La familia de Polly argumentó que no ha recibido la atención necesaria por parte de las autoridades y manifestó su temor de que Diego "H" se fugue y no pague por sus actos, ya que "no querían abrir carpeta de investigación; supuestamente ya había una orden de aprehensión, pero nunca nos mostraron un papel en físico" mencionó Casandra Olivares.

Por su parte Fernando Olivares exigió justicia para su hija y "todas las mujeres que están en ese trance" de violencia. Adicionalmente se desmintió que el agresor forme parte de alguna institución militar, como se llegó a especular en redes sociales.