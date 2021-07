"El Mijis" revela que su cáncer "nunca se fue"

Pedro Carrizales, "El Mijis", dio a conocer este martes que el cáncer por el que fue tratado durante año y tres meses, y del que fue operado en septiembre de 2020, "nunca se fue".

El diputado de San Luis Potosí indicó en diciembre pasado que había vencido al cáncer luego de entrar a cirugía, sin embargo, esta noche lamentó un error en el diagnóstico, por lo que ya fue operado de nuevo.

A través de sus redes sociales, Carrizales manifestó que su cáncer se ha expandido a su vejiga "y más", pero aseguró, va a seguir sus luchas mientras tenga vida. "Para irme de este mundo sabiendo que hice algo chido", escribió.

Por esta razón, dijo, compartiría algunas "netas" con sus seguidores bajo la idea de "ser libre de mente". En estas, Carrizales habló de su depresión, de su nueva operación contra el cáncer y sobre su candidatura a diputado federal por Morena.

Sobre esta última, el postosino refirió que su candidatura, la cual fue negada por el Tribunal Electoral luego de determinar que "El Mijis" no cumplió con los requisitos para representar a la población indígena, fue echada abajo por culpa del secretario general del partido en San Luis Potosí.

Aseguró que no fingió ser originario de un pueblo indígena, pues su padre nació en la Huasteca Potosina y él vivió ahí durante su infancia, pero indicó que el secretario de Morena de la entidad se ofreció a hacer su registro como candidato para afectarlo y dejarlo fuera, pues, según aseveró, "falsificó documentos".

"Le tocará rendir cuentas con la fiscalía. Todo cae con el tiempo. No lo dije antes para no chingar a quienes creen en mí", agregó.