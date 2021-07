El "Mijis" un año de paseo en el país

Este sábado 3 de julio se cumplió un año de que el diputado local ahora con licencia, Pedro César Carrizales Becerra, publicó aquel "tuit" en el que afirmó estar harto de la política y expresó su deseo de volver a "chambear" pedaleando una bicicleta para ayudar a resolver los problemas del país.

En su perfil de Twitter publicó, el viernes 3 de julio de 2020, que no deseaba seguir siendo legislador: "No quiero seguir como diputado, estoy harto de la política, los acuerdos corruptos y la simulación. Eso nos tiene jodidos. Voy a chambear y recorrer en bici el México real, el de la guerra, la pobreza, los muertos y desaparecidos. Atrás de un escritorio no cambiaremos nada".

La declaración iba acompañada de un video del entonces congresista recorriendo en bicicleta y en compañía de otros "compas", un tramo de la carretera 57 en dirección a la Ciudad de México, lugar en el que se reuniría con otros activistas sociales en ese entonces.

Carrizales Becerra no solo no dejó la política, sino que buscó, infructuosamente, ser candidato a diputado federal de representación indígena en los recientes comicios del 6 de junio de 2021.

Actualmente, el protagonista de diversos sainetes mediáticos tanto locales como en la prensa nacional se mantiene alejado del escenario legislativo, pero en sus redes sociales sigue abordando diversos temas sociales.

Su espacio en el Congreso del Estado lo ocupa su suplente Willibaldo Torres Rodríguez.