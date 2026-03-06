El PAN cambió iniciativa sobre mayoría calificada: Guajardo

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, Rubén Guajardo Barrera, adelantó que su bancada respaldará en el pleno la reforma que modifica la forma de calcular las mayorías calificadas en diversas votaciones legislativas, al considerar que el cambio no representa riesgos y que únicamente busca homologar los criterios con los que opera el Congreso de la Unión.

La iniciativa, impulsada por el diputado del PVEM, Luis Felipe Castro Barrón, fue aprobada en comisiones y plantea que, en la mayoría de los casos, la mayoría calificada se determine con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión y no necesariamente del total de integrantes del Congreso.

Guajardo Barrera explicó que durante el análisis del dictamen se realizaron modificaciones a la iniciativa original, ya que inicialmente planteaba que las dos terceras partes se calcularan con base en los votos emitidos. Señaló que la bancada panista solicitó cambiar ese criterio para que el conteo se hiciera sobre los legisladores presentes, tal como ocurre en el Congreso federal, propuesta que fue modificada.

"Nosotros pedimos algunas modificaciones al dictamen y se hicieron. No nada más es ir en contra por ir en contra; tenemos que estudiar, analizar y dar razones. Si quien presenta la propuesta acepta los cambios que solicitamos, entonces se acompaña", afirmó el legislador, al explicar que por esa razón el PAN, con el diputado Marcelino Rivera, votó a favor del dictamen durante su discusión en comisiones.

El coordinador panista también rechazó las versiones que advierten que el cambio podría facilitar decisiones para las mayorías legislativas. "¿Dónde está el riesgo? El riesgo sería si los diputados de oposición faltan", sostuvo, al señalar que la responsabilidad de mantener el equilibrio en las votaciones recae en la asistencia de las y los legisladores a las sesiones de comisiones y del pleno.

El dictamen será turnado al pleno del Congreso local para su discusión. Entre los puntos que se mantienen sin cambios está el procedimiento para la suspensión o desaparición de ayuntamientos, donde seguirá requiriéndose el voto de las dos terceras partes del total de los 27 diputados. Durante la votación en comisiones, la bancada de Morena argumentó abstenerse para analizar con mayor detalle los alcances de la reforma.