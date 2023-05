El PAN no tiene cara para pedir cuentas: Aguilar

El Partido Acción Nacional se derrumbó en transparencia en el actual periodo de dirigencia de Verónica Rodríguez, y por esa causa está impedido para tener la solvencia moral de mantener una postura de exigencia de transparencia al gobierno del estado, aseguró el ex dirigente del partido, Juan Francisco Aguilar Hernández.

Dijo que como instituto político y más como oposición, bajan las condiciones para criticar a un gobierno que no sea transparente, o porque no usa bien el recurso público, “cuando nosotros en casa no cumplimos con lo que ordena la ley de transparencia, no se cumple con la obligación de transparentar y hacer del conocimiento de la ciudadanía, en qué se gasta el recurso público, porque no es privado, sino es público, y de todos los potosinos, y el partido no hace transparente el manejo de los dos millones de pesos mensuales que recibe”.

Advirtió que eso deja mucho que pensar por todos los señalamientos que se hacen a la dirigencia del blanquiazul, relacionados “con saqueos con Xavier Azuara y todo, y yo de ninguna manera digo que se estén robando el dinero, pero que mejor den nuevas señales y no que se lo estén robando”.

Comentó que incluso el PAN está imposibilitado de hablar de las decisiones por ejemplo de la Arena Potosí y otras obras del gobierno estatal, por el solo hecho de que no es transparente.