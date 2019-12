El PAN puede ir solo en el 2021 y ganar: MSF

El ex gobernador del Estado, Marcelo de los Santos Fraga se pronunció a favor de un pacto de unidad y civilidad en el Partido Acción Nacional (PAN), especialmente con los posibles aspirantes por la candidatura para la gubernatura, pero es un hecho que este instituto político recupere el cargo en el 2021.

Entrevistado luego de asistir al Informe de Actividades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Paulo Almazán; al ex gobernador se le preguntó sobre la decisión que su hijo Marcelo de los Santos Anaya busque contender por la candidatura del PAN para gobernador, dejó en claro que él en lo personal no lo está impulsando y hasta el momento no hay nada definido sobre si puede contender o no en el proceso interno de elección de candidato para los próximos comicios a nivel estatal.

"El pacto de civilidad es importante, porque la lista de posibles aspirantes está creciendo considerablemente, e incluso le doy un voto de confianza al trabajo que ha realizado nuestro dirigente estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández".

Aseguró que el PAN tiene posibilidades de mantener la alcaldía de la capital en los comicios del 2021, recuperar la gubernatura y también otros cargos de elección popular como las diputaciones locales y federales.

Cuestionado sobre el trabajo que ha realizado el presidente municipal de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, el ex gobernador de extracción panista respondió "Xavier Nava no es militante panista, fue un candidato del PAN y no sé cuál es el futuro de él, qué piense, si va a contender por la gubernatura, si se afilia o no al blanquiazul, pero estoy seguro que con quién contienda mi partido va a ganar la alcaldía capitalina y la gubernatura".

¿Cómo ve a Xavier Nava?

MSF: Yo lo veo muy bien, pero sería muy importante para él que se afilie al PAN como militante activo.

¿Ha sido difícil para Xavier Nava este primer año de gobierno municipal, por todo lo que le heredaron?

MSF: Sí ha sido difícil, pero va caminando y saliendo adelante.

En las últimas contiendas internas del PAN parecería que ha marcado su destino este partido...

MSF: Lo veo complicado, en el sentido que, si Xavier Nava no se afilia a Acción Nacional, difícilmente podrá contender para una reelección o para la gubernatura estatal, tiene que definirse, porque es difícil que el partido lo vuelva a invitar como un candidato externo o ciudadano.

¿Y la posibilidad de una alianza partidista? Luego de que, en la pasada contienda del 2018, no fue nada bueno esa alianza con el PRD, porque las elecciones ya no se ganan yendo solos.

MSF: Considero que el PAN puede ir solito y ganar tanto la presidencia municipal y la gubernatura.

¿Dependiendo del gallo que postulen?

MSF: También depende mucho de quien sea el "gallo".

¿Al PAN le costó mucho la alianza con el PRD en el 2018?

MSF: Yo creo que fue una mala decisión de nuestro dirigente nacional en ese entonces, pero yo no lo hubiera hecho, porque se perdió más de lo que se pudo haber ganado.

¿Usted no recomienda alianzas?

MSF: No, yo creo que el PAN puede ir solo y ganar.

¿Cómo lo ve en estos momentos a su partido?

MSF: Está bien, claro que no deja de haber grupos y unos estén a favor de un candidato o de otro, pero en general estamos buscando la unidad y lo vamos a lograr.

Hay muchos tiradores para la gubernatura, ¿Por quién le apostaría usted en el PAN?

MSF: En caso que -vamos a suponer sin conceder- que no contendiera mi hijo, yo creo que Octavio Pedroza tiene muchas posibilidades.

¿Y en la capital?

MSF: Está muy difícil, todavía no tenemos gallo.

¿Podría reelegirse Xavier Nava para la presidencia municipal?

MSF: Bueno, posiblemente, si es que se da lo que acabo de mencionar que creo que es muy importante para él su afiliación para el partido.