El PAN SLP, un club de amigos y compadres: Gómez García

Entre diez y 12 municipios están inconformes con la elección del método extraordinario para la renovación de dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), declaró Jorge Humberto Gómez García, expresidente de los Comités Directivos Municipales de la capital y Ciudad Valles.

Señaló que la actual dirigencia trata de imponer el método extraordinario, es decir, elección por medio de los consejeros estatales y no por voto dela militancia. En este sentido, Gómez García señaló que los ciudadanos deben luchar por que no se pierda la democracia dentro del partido.

"Debemos de cuidar el partido, si el partido no se renueva y no acaba con esas mañas con esos malos hábitos, vamos a seguir cayendo como se ha visto en los últimos 15 años para acá, los números no mienten", denunció.

Comentó que algunos panistas inconformes han encontrado cabida en organizaciones civiles como Potosinos Con Valor, para manifestar su pensamiento y sentir. Jorge Gómez criticó los perfiles que han llegado al PAN, señalando que no tiene oficio político.

"Tal parece que sin oficio llegan personas, amigos y compadres, como en un club social a pasearse, a ir a comidas, a tomarse una foto, cuando nos hemos alejado de las causas de los ciudadanos", afirmó.