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"El partido quedaba en posición incómoda": Valladares

Advierte posibles cambios en negociaciones.

Por Martín Rodríguez

Marzo 13, 2026 01:49 p.m.
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"El partido quedaba en posición incómoda": Valladares

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann advirtió que el rechazo a la reforma electoral podría derivar en reacomodos dentro de las negociaciones parlamentarias, dependiendo de cómo avance la discusión del llamado Plan B.

Explicó que la propuesta será revisada con detalle, pues de inicio los temas que se han planteado resultan complejos y requieren un análisis cuidadoso por parte de los legisladores.

Señaló que el objetivo debe ser construir una reforma constitucional que realmente fortalezca la democracia y garantice equidad para todos los actores políticos.

El legislador recordó que aún existen diversas rutas para la propuesta, ya que podría trasladarse a reglamentos o presentarse una nueva iniciativa de reforma constitucional, por lo que pidió esperar a conocer con precisión el contenido que se presentará.

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Comentó que hace unos días los coordinadores parlamentarios sostuvieron una reunión extensa para abordar el tema, aunque hasta ahora no hay un pronóstico claro sobre el resultado de las negociaciones.

Valladares indicó que podrían alcanzarse acuerdos alrededor del Plan B, pero advirtió que si esto no ocurre dentro de la alianza partidista podrían darse reacomodos o cambios en las negociaciones parlamentarias.

Añadió que desde el inicio su partido dejó claro que no podía avanzar en la reforma constitucional en las condiciones planteadas, ya que ello lo colocaba en una posición desfavorable.

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Subrayó que, pese a ello, han acompañado a la presidenta Claudia Sheinbaum en distintos temas dentro de la coalición, aunque sostuvo que desde un principio se sabía que esa propuesta de reforma no prosperaría en los términos planteados.

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