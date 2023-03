El sistema 911 es una porquería, los teléfonos no suenan: Gallardo

El sistema de llamadas de emergencias 911, se renovará en su totalidad, porque el actual es ineficaz, ya que no se conectan las llamadas o se bloquea cuando una línea está enlazada, aseguró el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

"No sirve el 911, es una porquería el sistema que nos hicieron y que vendieron en miles de millones de pesos", enfatizó.

En octubre de 2017, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, el entonces secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Arturo Gutiérrez García, informó que con una inversión de 22 millones de pesos se creó el Sistema de Emergencia 911, y entró en funciones la Policía Cibernética del Estado en la que se invirtieron 2.2 millones de pesos.

Sobre la gravedad de la problemática, Gallardo Cardona, detalló que él mismo ha realizado llamadas de prueba para conocer los detalles, y pudo comprobar como las llamadas no se enlazan, "está sonando el teléfono y ahí en los equipos no está sonando, no entra la llamada, es por eso que no contestan, los operadores están sin hacer nada".

Una de las quejas más recurrentes de la ciudadanía con respecto al 911, es que no entra la llamada, anteriormente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicaba que se debía al inmenso número de llamadas falsas, que de acuerdo con sus propios números fue de 390 mil 216 llamadas improcedentes sólo durante 2022.

Gallardo Cardona aseguró que el 911 resultó un fraude y por ello se renovará al 100%, "porque también la ciudadanía no puede estar a la espera de que nosotros sigamos denunciando, pero que no actuemos".

Finalmente, el mandatario disculpó a los elementos que trabajan en el 911, "pobres operadores, nos cansamos de mentárselas, pero a ellos no les suena el teléfono, cómo contestan algo que no suena, es el equipo el que no sirve", reiteró.