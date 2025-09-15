logo pulso
El TEPJF falla a favor de Luisa Rojas Méndez

Resolución del Tribunal Electoral confirma a Luisa Rojas Méndez como jueza laboral en lugar de María Luisa González Zavala

Por Martín Rodríguez

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
El TEPJF falla a favor de Luisa Rojas Méndez

Cae candidatura de María Luisa González Zavala. De último minuto, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaron a Luisa Rojas Méndez como jueza laboral.

En la resolución del expediente 360/2025, los integrantes del tribunal desecharon la demanda de reconsideración interpuesta por la ahora excandidata, puesto que solicitó la revisión de manera extemporánea. Además, González Zavala incumplió con el requisito básico del promedio mínimo de 8 en la licenciatura.

Este domingo, a las 11 de la mañana, la Sala Superior desechó por extemporáneo el recurso promovido por González Zavala, y de esa manera confirmó el triunfo de Luisa Lizette Rojas Méndez como juez en materia laboral.

El caso ya había sido resuelto en el Tribunal de San Luis Potosí y en la Sala Monterrey, instancias que analizaron de fondo el asunto y determinaron que González Zavala no cumplía con el promedio mínimo de 8, requisito constitucional indispensable para acceder al cargo.

