Elección para telesecundarias genera conflicto en la Sección 26 del SNTE

Integrantes de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunciaron la posible imposición de un nuevo titular del departamento de telesecundarias por parte del líder sindical Juan Carlos Bárcenas Ramírez, lo que contraviene la intención de las bases de democratizar la representación de más de cuatro mil docentes en todo el estado.

Hoy se realizó en el Centro Educativo y Cultural de la Sección 26, ubicado en las calles de República y Fernando Zamarripa, una reunión a puerta cerrada en la cual pidieron a las y los representantes de cada una de las más de 70 secciones de Telesecundaria, que entregaran sus celulares a la entrada "para evitar fugas de información". El acceso a la prensa tampoco fue permitido.

Las y los maestros inconformes dijeron que una medida así, jamás se había aplicado en la historia del sindicato, así como tampoco que otros docentes actuaran "como guaruras" por órdenes, presuntamente, del secretario general de la sección.

Pidieron democracia y que las propuestas que las bases hicieron para ocupar la jefatura de Telesecundarias, sean escuchadas y tomadas en cuenta.

Lamentaron que con el vacío de liderazgo que actualmente padece el departamento, "se estén escondiendo miles de pesos de nuestras aportaciones que no sabemos en qué se han usado; ya no tenemos préstamos, no se realizan actividades. No hay nada".

Al parecer, la intención de la dirigencia de la Sección 26 es que, en el transcurso de este lunes, pueda quedar definida la jefatura de telesecundarias, intención en la buena parte de las bases no estaría de acuerdo. Si los resultados no surgen de un proceso realmente democrático, habrá reacciones, adelantaron los quejosos.