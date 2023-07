“Electores juzgarán estilo de gobernar”

Luego que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona se mostró fúrico en un evento donde lanzó palabras altisonantes, Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), opinó que tales expresiones no son nuevas formas de comunicación de los políticos, sino “estilos” que aplican.

“Es algo muy subjetivo. Ahora sí que eso lo va a decidir el electorado en las próximas elecciones. Si a ellos les gusta que les hablen a maldiciones o que no les hablen a maldiciones. Es algo muy subjetivo”, declaró.

Expuso que existen personas que les agrada comunicarse en público a maldiciones y a otras no, pero desde su opinión particular no le agrada esa forma de expresión

“A mí no me llega a ofender si me llaman a maldiciones”, dijo.

En entrevista, el legislador comentó que dichas formas de interlocución son aspectos subjetivos, y con base en consideraciones de educación y de valores.

Ejemplificó que algunas personas se pueden molestar por una maldición o la expresión “pendejo”, pero a otras no “entonces es algo muy subjetivo eso”, complementó.