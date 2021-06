Elegirán sólo magistratura supernumeraria

La votación del dictamen de una magistratura supernumeraria del STJE, que puede darse este día, no tiene mayor trascendencia en las ternas recientemente analizadas, dado que estas últimas son numerarias, explicó Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, diputada presidenta de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.

Según la gaceta parlamentaria, en la sesión ordinaria de este jueves, el Pleno votará la terna conformada por María del Rosario Ruiz Ramírez, Oscar René Rubio Ramo y Adriana Monter Guerrero, luego que ésta última presentó una impugnación para ser considerada en la misma, cuya resolución de un juzgado federal le concedió el recurso.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la aspirante se inconformó por no haber sido integrada en la terna, y posteriormente el juez le concedió la razón, ordenando al Poder Legislativo añadirla a la misma y votarla.

"Este es un proceso totalmente independiente de los otros que traemos. Esto es supernumerario, y los que traemos son numerarios, es decir, son magistrados en funciones", explicó.

Agregó que, al igual que las demás magistraturas, para alcanzar el cargo cualquiera de las tres postuladas debe obtener mayoría calificada, es decir, al menos 18 votos de los congresistas.

"¿Qué pasa si no queda? No pasa nada porque son supernumerarias, que solamente entran en funciones, en caso de, por ejemplo, no ratificación, enfermedad o fallecimiento de un magistrado numerario", concluyó.