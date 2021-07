Elogia Gabino reunión de Gallardo con AMLO

Del encuentro de este martes 13 de julio entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona, el delegado federal Gabino Morales Mendoza consideró positivo el acercamiento para lograr que se trabaje coordinadamente en beneficio de San Luis Potosí.

Mencionó que ya pronto, él mismo se reunirá con Gallardo Cardona para abordar temas de importancia en la relación del futuro Gobierno del Estado con la esfera federal, en especial, todo lo referente al impulso y consolidación de los programas federales del Bienestar.

Respecto a los "destapes" que empiezan a darse en la política nacional de posibles aspirantes a la sucesión presidencial del 2024, el delegado expresó que en la actualidad es al contrario de los tiempos del presidencialismo absoluto cuando el líder obrero Fidel Velázquez popularizó en México aquella frase del político español Alfonzo Guerra, de que "El que se mueve no sale en la foto": "Ahora es al revés, el que no se mueve, no sale, pero hay que moverse sin descuidar la encomienda que traemos; hay que seguir trabajando porque todavía nos quedan dos años y medio y debemos enfocarnos en hacer bien el trabajo. Lo demás, ya se irá definiendo poco a poco".