Elude Óscar Vera opinar de su hijo en candidatura de CP

Luego de que Jorge Alejandro Vera Noyola fuera noticia en las últimas tres semanas por su renuncia al cargo de Fiscal Anticorrupción, su padre, el diputado local Óscar Carlos Vera Fábregat adelantó que el ex funcionario "va a hacer lo que quiera. Él tiene su vida económica resuelta y, si quiere participar en política, lo hará, pero yo no creo que aparezca pronto como candidato a algo".

Mencionó que ha dialogado poco con su hijo respecto a la renuncia presentada el 31 de enero de este año: "No he platicado con él, pero él toma sus decisiones con mucha congruencia. Él es muy responsable y además le gusta estudiar. Nunca ha dejado de hacerlo".

Refirió que el ex fiscal "tiene cuatro o cinco maestrías en derecho constitucional, de amparo, derecho administrativo y fiscal, y ahora está estudiando un doctorado. Entonces, la preparación le abre la vida. El correcto de sempeño de la profesión es lo que yo siempre le he recomendado. Yo también sobresalí en esto por la preparación que me dio mi padre".

El legislador eludió precisar si Jorge Alejandro volverá a ser candidato del Partido Conciencia Popular en los comicios del 2021, pero aseguró que en ese instituto "siempre hay caras nuevas".

Aunque falta año y medio para la contienda electoral, mencionó que planea que Conciencia Popular tenga candidatos "en los 58 municipios del estado. La meta es lograr 100 mil votos y participar con dos diputados en la próxima Legislatura estatal".

Recordó que en las elecciones más recientes, "Morena nos quitó votos, pero ya sin López Obrador como candidato, vamos a recuperar y a gobernar de 10 a 12 municipios en el estado".