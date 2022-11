EMB: ilegal, selectiva alza al valor catastral

El Ayuntamiento de la Capital propone un incremento principal a los fraccionamientos de medianía y residenciales en un porcentaje muy elevado de un solo golpe, pero además de ser inconstitucional por la inequidad que pudiera derivar en juicios de amparo, elevará los costos de escrituración y el Impuesto Sobre Adquisiciones de Bienes Inmuebles, advirtió el notario público Eduardo Martínez Benavente.

El también ex presidente del Consejo de Directores del Frente Cívico Potosino, explicó que los incrementos en alto porcentaje no se pueden dar de un trancazo y de un día a otro, mucho menos si se considera que no hay una aplicación pareja de la ley.

Dijo que al menos ahora la Constitución no contempla otorgar subsidio a fraccionamientos, si eso pretende argumentar por los que no tendrán aumento predial alguno.

Precisó que también hay un golpe muy duro en los aspectos de traslado de dominio con base en el valor del avalúo catastral, y en la documentación de registro público, porque se les paga sobre el valor catastral, y en este caso todo mundo procura que los valores de operación retengan también el Impuesto Sobre la Renta.

Explicó que los traslados de dominio se incrementaron hasta el doble, y con los nuevos valores catastrales, vuelve a haber otro incremento sobre todo en los lotes de terrenos residenciales, y en los nuevos desarrollos habitacionales.

Explicó que la Ley de Registro Público y Catastro, establece un procedimiento muy complicado con estudio técnico, para poder revaluar inmuebles, y es preciso recordar que con toda seguridad es difícil que esté bien amparada esa iniciativa, y ese puede ser motivo suficiente para que alguien interponga un amparo y eche abajo esos valores.

Recordó que el estudio técnico debe realizarse en toda la ciudad, y no solo hacer avalúos particulares en fraccionamientos.

En esos avalúos particulares hay impactos directos en el Impuesto Predial, tal y como ocurre En el fraccionamiento Club de Golf La Loma, cuyo impuesto predial en 2022 fue calculado en 5 mil 144 pesos con 76 centavos, y en 2023 sería cobrado a 6 mil 765 pesos con 15 centavos.

Un ejemplo más caro, se ubica en el fraccionamiento Desarrollo del Pedregal, cuyo Predial cuesta 13 mil 096 pesos con 54 centavos en 2022 y el valor se eleva a 16 mil 543 pesos con 55 centavos en la propuesta para el 2023.

Para el caso de la colonia Industrial Aviación, el Impuesto Predial era calculado en 384 pesos con 88, y el ayuntamiento de la capital propone elevarlo a $435.98 .

La misma propuesta, pide mantener con el mismo Impuesto Predial a la fracción de Morales y la colonia Arbolitos, que se quedarían con 384 pesos con 88 de Impuesto Predial.

Considera que además de parecer una ocurrencia para granjearse elogios, el asunto inequitativo se caería en amparos porque para unos sí hay incremento y para otros no.

“Están aumentando el costo de las escrituras y es un enorme esfuerzo para mucha gente pagar los impuestos municipales... para mucha gente es un esfuerzo pagarlo y es casi una obligación religiosa, y hay una costumbre del 60 por ciento de propietarios de pagar en forma puntual en los primeros meses del año el impuesto”.

Interpreta que probablemente el incremento pretenda llenar el hoyo de todas las deudas que no cobra el propio Ayuntamiento de la Capital, y que es parte de la propuesta de ley de ingresos que nuevamente penaliza a los que sí pagan.