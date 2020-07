EMB: Ss debe informar sobre sus contratos

Si bien la Secretaría de Salud tiene bajo su responsabilidad la difusión de las medidas para frenar la pandemia de coronavirus Covid-19, nada impide a la dependencia estatal presentar informes públicos y justificados de las acciones que emprende su Comité de Adquisiciones como responsable de las compras de insumos y servicios, advirtió el exintegrante del Consejo de Directores del Frente Cívico Potosino, Eduardo Martínez Benavente.

Comentó el fedatario que la pandemia tampoco debe detener el informe que aporte la Auditoría Superior del Estado. "Sabemos que no es confiable, pero sí es muy importante que la Auditoría Superior de la Federación emita sus propios dictámenes, que por lo menos tendrían un más alto grado de confiabilidad".

Dijo que hasta que estén listos esos informes será posible decir cualquier cosa, puesto que por ahora es muy aventurado hablar de juicios, pero la pandemia no debe interrumpir investigaciones acerca de la forma en que son gastados los recursos públicos.

Consideró que será necesario esperar los informes y sobre todo, analizar con detenimiento si el Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud cumplió con todos los requisitos, para haber adjudicado ya sea de manera directa o también por licitación la adquisición de obras y servicios o medicamentos o cualesquiera situaciones de las que se trate.

Recordó que también es importante conocer de los precios y la calidad de los servicios.

Martínez Benavente explicó que también es importante revisar que no haya empresas "fantasma" en la asignación de la adquisición de servicios, sobre todo si hubiera domicilios que no corresponden a los de una empresa, pero de eso lo que se requiere es un informe oficial creíble, en el entendido de que la Auditoría Superior del Estado no tiene credibilidad.