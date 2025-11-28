logo pulso
Empleo formal mantiene tendencia alcista, asegura STPS

Crisógono Sánchez Lara consideró que las plazas temporales son normales durante ciertas temporadas

Por Martín Rodríguez

Noviembre 28, 2025 01:53 p.m.
A
Crisógono Sánchez Lara / Foto: Pulso

Crisógono Sánchez Lara / Foto: Pulso

Varias inversiones que se consolidarán el próximo año, y es seguro que San Luis Potosí mantendrá su tendencia a la alza en fuentes fijas de empleo, aseguró el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara.

Precisó que los empleos temporales son fenómenos normales durante la temporada navideña, pero observó que el fin del contrato de ninguna manera afecta la tendencia de empleos formales a la alza, y es un hecho que habrá más plazas en la industria.

Por ejemplo, dijo, vienen inversiones grandes de una cadena de supermercados que instalará su segunda tienda en la capital, otras empresas de diferentes giros al automotriz, la industria de la salud y las empresas de autopartes par de piezas para la fabricación de productos más elaborados.

Aseguró que San Luis Potosí mantiene todavía un lugar principal en el ritmo de generación de empleos, y está demostrado con las empresas que han abierto sus operaciones y contratan empleados de manera masiva.

Sánchez Lara añadió que el empleó también ha mejorado en su nivel el caso de contratación de personas con discapacidad o adultos mayores.

Cae empleo y sube pobreza laboral: Inegi

En el 3er trimestre, desaparecen casi 65 mil plazas y aumenta población con insuficiencia de ingresos para la canasta básica

