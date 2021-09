Empresarios dan respaldo a Gallardo

"Al día de hoy me queda bastante claro que no hay otra forma de abatir la pobreza y la inestabilidad social que el trabajo y para ello hay que generarlo, para que las familias tengan estabilidad, por lo que tienes el respaldo del sector productivo, ya que lo que queremos es seguir caminando, no vas tú solo, vamos todos", expresó Gustavo Orozco Estrada en el desayuno que tuvieron empresarios con el gobernador electo.

Dijo que lo que requiere el sector productivo "es que se salvaguarde y se crezca, ya que no solo es el capital, sino es el trabajador también lo más importante para salir adelante".

En la reunión el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) comentó que San Luis Potosí tiene una historia industrial, la Minera México es de 1896 y uno de los primeros talleres del ferrocarril data de 1888.

"La industria se ha desarrollado en San Luis Potosí y es a donde queremos ir", agregó.

En su mensaje Gustavo Puente Estrada le pidió, no solo él sino todos los compañeros ver hacía el futuro, porque San Luis está inmerso en una zona, que es la Centro-Bajío, donde se ha detonado la economía más que en el resto del país, de tal forma que se unieron cinco estados: Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí.