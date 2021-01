En 2020, más de 58 tractocamiones robados en SLP

Durante 2020 se registró el robo de más de 58 tractocamiones cargados, las pérdidas económicas que afectaron al estado de San Luis Potosí suman un aproximado de 170 millones de pesos, mientras que a nivel nacional la afectación es de alrededor de 750 millones, informó el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Raúl Torres Mendoza, quien reiteró el llamado a las autoridades a que se atienda el tema de la inseguridad en las carreteras.

Detalló que tan solo para el día 10 de diciembre se reportó el robo de cinco unidades en San Luis Potosí, en la carretera '57 (tramo Querétaro-Lib. Chichimequillas), cuyo monto de la pérdida asciende aproximadamente a 15 millones de pesos.

Agregó que, la carga de los vehículos robados en el último mes de 2020 Se trataba de varilla, alambrón y otros materiales, lo que da cuenta de que roban acero para comercializar lo más pronto posible la carga.

Lamentó que no se trata solo de la carga, sino que ya no es posible encontrar ni el tracto camión ni el remolque, además de que durante 2020, tres operadores de trasporte de carga fueron asesinados, por lo que hizo un llamado directo a la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez para que "castigue" a los malos elementos de la Guardia Nacional, ya que señaló no han dado los resultados prometidos.

Finalmente, respecto a los centros de reacción inmediata que por parte de la Canacar se pretenden instalar en 12 distintos puntos del país y de los cuales uno de ellos estaría ubicado en el estado potosino, señaló que en cuanto a prevención todo es bueno, sin embargo, consideró que si se tuvieran buenos elementos en la Guardia Nacional no tendrían por qué ponerse los centros de alerta, recordó que ante la instalación de botones de pánico en el estado de cualquier forma continúan los robos.