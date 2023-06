“En 2024, López Obrador no estará en la boleta; sus resultados sí”: Santiago Creel

El diputado federal panista Santiago Creel Miranda, aspirante a la candidatura presidencial de la Alianza Va por México, indicó que en el 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará en las boletas electorales, pero sus resultados sí, lo que le da perspectivas de éxito a los opositores en los comicios del año entrante. Además, avizoró una ruptura entre las “corcholatas”, los aspirantes de la 4T que buscan suceder al presidente, lo que debilitaría al movimiento lopezobradorista.

En entrevista con Pulso, en el marco de una visita al estado en la que se reunirá con la militancia de su partido, con organizaciones empresariales y de la sociedad civil, Creel Miranda aseveró que los resultados negativos del presidente, de la 4T y de sus partidos en materia de salud, seguridad pública influirán en la mente del electorado al momento de decantarse por alguno de los proyectos que se presentarán en la elección presidencial, comicios que ve polarizados y en los que él observa que una mayoría se inclinará por un cambio sustancial sobre el modo en que se conduce el país.

Además, anticipó que los aspirantes presidenciales de la 4T que no resulten favorecidos en la elección del candidato de la alianza morenista generarían división en ese movimiento debido a que “Morena no es un partido político, Morena es López Obrador, por lo que habrá quien, entre los aspirantes que no vayan a ser, no tenga lealtad partidista”.

El aspirante presidencial no rechazó la posibilidad de que “corcholatas” desdeñadas por Morena se integren a la alianza opositora, pero rechazó tajantemente que puedan encabezarla.

Sobre las elecciones del próximo domingo en el Estado de México, Creel Miranda dijo que tienen datos de que la candidata aliancista, Paulina del Moral Vela, está cerrando la brecha con la morenista Delfina Gómez Álvarez y que confía que se reviertan las encuestas que daban como ganadora a ésta última.

De confirmarse el triunfo, dijo, tendría un efecto positivo muy considerable en las expectativas para 2024, pero indicó que las consecuencias de un efecto adverso en caso de derrota dependerán de la diferencia con respecto a la extitular de la SEP, aunque recordó que los últimos comicios se registró una ventaja amplia para la alianza.