En 5 años, 2,402 mdp observados a Carreras: ASE

Entre 2017 y 2021 dependencias del Ejecutivo, en ese lapso a cargo de Juan Manuel Carreras López, generaron observaciones por dos mil 402.7 millones de pesos, señaló ayer la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En un comunicado, el órgano fiscalizador indicó que entre las anomalías detectadas, hay irregularidades por concepto de adquisiciones de productos y servicios.

La ASE difundió un concentrado de los pliegos de observaciones realizadas durante la fiscalización de los ejercicios presupuestales de 2017 a 2021 a dependencias del Poder Ejecutivo.

De ese lapso, los primeros cuatro años correspondieron a fiscalizaciones realizadas cuando la titular de la ASE era Rocío Cervantes. Esos reportes sumaron la mayor parte, el 68.6 por ciento, del monto observado.

La parte minoritaria corresponde a revisiones hechas por la ASE desde que la encargada de despacho es Edith Muñoz.

El órgano fiscalizador indicó que los procedimientos administrativos de rigor, algunos de los cuales actualmente siguen su curso legal

La dependencia gubernamental que acumula los mayores montos observados durante este período es Servicios de Salud de San Luis Potosí, que estuvo a cargo de Mónica Rangel Martínez, quien se declaró culpable de varios delitos en el manejo de los recursos de la dependencia estatal.

Dicha secretaría acumuló mil 236.9 millones de pesos, el 51 por ciento de la suma total.

El comunicado coincide con el anuncio de la Contraloría General del Estado de que investigará a 4 exfuncionarios de la pasada administración por operaciones “de dudosa legalidad” que suman 321 millones de pesos.

Al respecto, el organismo fiscalizador indicó “que no es ajena a las recientes denuncias” y agregó que “las irregularidades que no fueron debidamente solventadas no quedarán sin sancionar”.